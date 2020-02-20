В Татарстане природоохранный рейд выявил незаконное строительство на берегу— видео

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор провели рейд вдоль берега Волги, используя судно на воздушной подушке. Он позволил выявить подготовку строительства прямо на берегу реки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На участке были замечены рабочие, экскаватор, трактор и капер. После высадки проверяющих, работы свернули.

Однако природоохранные органы намерены вызвать собственника земли, для дачи разъяснений. За нарушение его ожидает штраф, который окажется больше, если выяснится, что работа велась на территории заказника.