Самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,9 км

В четверг в Казани самая длинная пробка образовалась на Горьковском шоссе. Она достигла 3,9 км в длину.

Пик затора пришелся на 16:49, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В этот момент был загружен участок шоссе от железнодорожного моста до улицы Болотникова. Всего же затор продержался 1 час. Пробка стала рекордной для этого времени за 7 дней

Вечером максимальная загруженность дорог столицы Татарстана достигла 7 баллов.

В пятерку самых длинных попали также пробки на улице Азина (1,9 км), улице Тэцевской (1,9 км), улицах Академика Сахарова и Аделя Кутуя (1,9 км), а также улицах Вахитова и Чистопольской (1,8 км).