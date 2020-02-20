Минниханов встретился с временным поверенным в делах Израиля в России

Сегодня прошла встреча президента РТ Рустама Минниханова с временным поверенным в делах Израиля в РФ Яковом Ливне. После встречи иностранный гость посетит Агентство инвестиционного развития, чтобы ознакомиться с экономическим потенциалом республики.

Как сообщила на брифинге глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, товарооборот с Израилем составляет 28,7 млн долларов.

«С 2014 года наблюдается стабильный рост, но это не та цифра, которая нас устраивает, и потенциал у нас окончательно еще не раскрыт», — сказала она.

В ходе встречи стороны обсудили направления сотрудничества в сфере нефтехимии, продвижение на рынок Израиля полистирола, полипропилена, полиэтилена, синтетического каучука, шин, а также газоперерабатывающих компрессорных станций, продвижение продукции «Казаньоргсинтеза».

В сфере машиностроения перспективными видятся направления поставок судостроительной продукции корпорации «Ак Барс», продукции КАМАЗа. В сфере сельского хозяйства взаимодействие возможно в передаче технологий, обучении персонала, развитии совместных исследований, разработке инновационных решений, во внедрении лучших практик в преодолении климатических погодных вызовов, в предотвращении болезней растений, в борьбе с вредными насекомыми. Планируется привлекать инвестиции в энергетические, автомобильные, финансовые структуры, на ведущие инвестиционные площадки. У Татарстана есть общие интересы в фармацевтике, здравоохранении, науке, культуре, туризме.