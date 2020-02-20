«Ростелеком» и «РТК-Сетевые технологии» проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных

ПАО «Ростелеком» и ООО «РТК-Сетевые технологии» подписали договор о крупномасштабной модернизации региональных сетей передачи данных (РСПД). Об этом рассказали в пресс-службе крупнейшего провайдера цифровых услуг.

Планируется, что аудит, а также описание высокоуровневой архитектуры и топологии сети, используемых компонентов и технологий (HLD или high-level design) пройдет во всех регионах страны. Глубокая модернизация региональных сетей запланирована в регионах с высокой загрузкой каналов связи и сетевого оборудования.

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