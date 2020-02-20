Соцсети: в Казани курьеры сервисов доставки еды вместе прочитали намаз прямо на улице

Фото: соцсети

В соцсетях появилась фотография молящихся курьеров сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club.



Как видно на кадрах, по меньшей мере шесть человек опустились на колени на улице, чтобы прочитать намаз. Шестеро человек одеты в желтые куртки, рядом стоит сумка с логотипом сервиса доставки «Яндекс.Еда». Еще один верующий одет в зеленую куртку, по чему можно сделать вывод, что это работник Delivery Club.

«Неважно, где ты работаешь — в Delivery или «Яндекс.Еде». Главное — вовремя прочитать намаз!» — подписал фото автор.

Ранее в Казани сервисы доставки еды «упали» в День святого Валентина.