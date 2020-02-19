Центробанк назвал основной канал хищений денег

По итогам 2019 года больше всего денег с банковских счетов россиян мошенники похитили при покупках в интернете (CNP-транзакции) — почти 3 млрд рублей. Пятую часть от этого объема банки возместили своим клиентам.

«Клиенты банков сообщили в прошедшем году о 371,1 тысячи таких транзакций, две трети из которых (243,3 тысячи транзакций) — результат применения к ним методов социальной инженерии», — говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

160,8 тыс. раз атаковались онлайн-банки, объем хищений через них составил почти 2,3 млрд рублей, банки вернули клиентам из этого объема 162,3 млн рублей.

Всего в прошлом году объем операций, совершенных без согласия клиентов (физлиц и юрлиц), превысил 6,4 млрд рублей.

Ранее телефонные мошенники разработали новый сценарий общения с жертвами для хищения денег с их карт. Звонки поступают от «сотрудников банка» с предупреждением о закрытии счета.