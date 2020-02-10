Мошенники разработали новую схему хищения денег с карт

Телефонные мошенники разработали новый сценарий общения с жертвами для хищения денег с их карт. Звонки поступают от «сотрудников банка» с предупреждением о закрытии счета.

Сотрудники мошеннических кол-центров спрашивают клиента, в каком отделении и когда он хочет закрыть счет. Утверждается, что такое заявление поступило от жертвы накануне.

Спасти деньги предлагается, переведя их на «безопасный» счет, пишут «Известия».

По данным газеты, новой схемой уже заинтересовались в Центробанке. Регулятор, вместе с кредитными организациями уже занялся минимизацией рисков.