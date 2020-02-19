Из казанского ТЦ «Мега» эвакуировали 1200 человек — произошло короткое замыкание на детской площадке
Из торгово-развлекательного центра «Мега» в Казани эвакуировали 1200 человек. Причина — короткое замыкание.
Сообщение о том, что в Меге сработала аварийная пожарная сигнализация и система управления эвакуацией, поступило в МЧС примерно в 11 часов. До прибытия пожарных администрация ТРЦ эвакуировала 1200 человек.
Выяснилось, что на детской площадке Yu Kids Island произошло короткое замыкание в плафоне светильника.Происшествия Татарстан
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