Роб Клинкхаммер: «То, как мы начали игру с «Ак Барсом», — это просто неприемлемо»

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5).

— Положительным моментом можно назвать концовку матча?

— Матч окончен и это не столь важно. Противник вел со счетом 5:0, доминировал. Мы смогли забросить три шайбы, но то, как мы начали, — это просто неприемлемо. Тем более, в столь важной игре, когда встречаются лидеры конференции. Это досадно. И три гола не спасают.

— Можно сказать, что команда вышла из игрового ритма из-за длительной паузы?

— Не думаю. У нас было 4 дня, но сейчас такой отрезок в сезоне, когда отдых очень важен, ведь мы должны быть в полной готовности. Мы получаем выходные, это здорово. Как я сказал, так играть недопустимо, сегодня все выпали из игры, не было борьбы. Обидно за Гарипова, ведь при такой игре у вратаря нет шансов. Нужно посмотреть на себя со стороны, сделать выводы и исправиться!

— Болельщики считают, что «Авангард» и «Ак Барс» встретятся в финале Восточной конференции. Нынешний «Ак Барс» отличается от команды времен Билялетдинова?

— Много игроков сменилось. Из легионеров остался Азеведо. «Ак Барс» здорово играет, нужно отдать им должное. Они действуют на высоких скоростях, прессингуют, все четыре звена создают моменты и разыгрывают комбинации. Что касается встреч в плей-офф, до этого еще нужно дойти, предстоит очень много работы, будем решать проблемы по мере их поступления, — считает Клинкхаммер.