На праздники в марте из Москвы в Казань запустят дополнительные поезда

«Российские железные дороги» запустят более 90 дополнительных поездов дальнего следования в праздничные дни в марте, сообщили РЖД.



«Пиковыми» датами выезда пассажиров станут 6 и 9 марта. Дополнительные поезда запустят из Москвы в Казань, Уфу, Саранск, Пензу, Льгов, Ижевск, Чебоксары, Иваново, Ярославль, Самару, Ульяновск, Челябинск, Оренбург и другие города.

При увеличении спроса на билеты АО «ФПК» (пассажирская «дочка» РЖД) готово увеличить количество дополнительных поездов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах, сообщили в РЖД.



Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги» также запустят 70 дополнительных рейсов в праздничные дни февраля.