В Казани пройдет юбилейный Кубок Ельцина по теннису
На следующей неделе, 24 февраля, в Казанской академии тенниса стартует традиционный международный теннисный турнир серии ITF среди юношей и девушек до 19 лет — Кубок Ельцина — 2020.
В основной сетке соревнований примут участие около 100 спортсменов из более 15 стран мира.
Сборную Татарстана на турнире представят 10 теннисистов, в том числе Полина Кудерметова и Марат Шарипов, которые входят в тройку сильнейших игроков, по мнению организаторов кубка.
Международный турнир ITF «Кубок Ельцина» в 2015 году получил наивысшую первую категорию. В нынешнем году турнир отмечает свое десятилетие. Традиционным гостем финалов и церемонии награждения турнира становится супруга первого президента Российской Федерации — Наина Иосифовна Ельцина.
Турнир продлится до 1 марта, когда определятся победители в обоих одиночных разрядах.СпортОбщество
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