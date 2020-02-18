В Казани скончался заслуженный тренер России Валерий Шикшин

В Казани ушел из жизни известный тренер по настольной игре го, заслуженный тренер России Валерий Шикшин. Об этом сообщается в группе любителей японской настольной игры Го.

«С прискорбием вынуждены сообщить о том, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни Валерий Шикшин. Заслуженный тренер России, человек, воспитавший трех профессионалов и несколько десятков мастеров уровня 3-дан+», — написал ученик Шикшина Александр Динерштейн.

