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В Казани скончался заслуженный тренер России Валерий Шикшин

11:57, 18.02.2020
В Казани скончался заслуженный тренер России Валерий Шикшин

В Казани ушел из жизни известный тренер по настольной игре го, заслуженный тренер России Валерий Шикшин. Об этом сообщается в группе любителей японской настольной игры Го.

«С прискорбием вынуждены сообщить о том, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни Валерий Шикшин. Заслуженный тренер России, человек, воспитавший трех профессионалов и несколько десятков мастеров уровня 3-дан+», — написал ученик Шикшина Александр Динерштейн.

Общество Татарстан
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