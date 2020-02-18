Новости промышленности

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В КМПО могут расширить состав совета директоров

10:36, 18.02.2020

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) может добавить нового члена в совет директоров, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

В список кандидатов в совет директоров, подготовленный к общему собранию акционеров, вошло восемь фамилий. Помимо нынешнего состава совета директоров, туда вошел некий Максим Богинский. В Татарстане есть зарегистрированный индивидуальный предприниматель, чье ФИО совпадает с именем нового потенциального члена совета директоров КМПО. Он является соучредителем микропредприятия ООО «Сити-техцентр» (основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости).

Промышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров