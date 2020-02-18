В КМПО могут расширить состав совета директоров

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) может добавить нового члена в совет директоров, следует из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

В список кандидатов в совет директоров, подготовленный к общему собранию акционеров, вошло восемь фамилий. Помимо нынешнего состава совета директоров, туда вошел некий Максим Богинский. В Татарстане есть зарегистрированный индивидуальный предприниматель, чье ФИО совпадает с именем нового потенциального члена совета директоров КМПО. Он является соучредителем микропредприятия ООО «Сити-техцентр» (основной вид деятельности — покупка и продажа недвижимости).