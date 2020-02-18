В Турции выпустили подготовленное в Татарстане издание Корана

В Турции издали Коран, подготовленный Духовным управлением мусульман РТ. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Казанский Коран от ДУМ РТ выпущен в свет для турецкой уммы общим тиражом 12 000 экземпляров. Электронные файлы издания были переданы безвозмездно.

Сообщается, что в 2017 году книга успешно прошла проверку Министерства вакфов Сирии и получила Свидетельство о соответствии международным стандартам. Это первое издание Куръана в России, которое получило подобное признание в исламском мире. В 2019 году Управление комитета по Кыраату и экспертизе Мусхафов в Турции дало положительную оценку книге. Мировая мусульманская общественность привлекла ДУМ РТ в качестве эксперта для работы над изданием Священного Корана.

Также в конце 2020 года муфтият РТ планирует издать Коран «Мусульманскому религиозному объединению в Республике Беларусь». Ранее муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время визита в Минск подарил муфтияту Белоруссии несколько экземпляров издания перевода смыслов Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов».