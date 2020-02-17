«Нефтехимик» уступил «Амуру» и прервал свою победную серию

«Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил хабаровскому «Амуру» (3:5).

Гости вышли вперед уже на исходе первой минуты игры, однако нижнекамцы ответили голами Куликова и Порядина. Второй период встречи стал переломным — удача осталась на стороне хоккеистов «Амура», которые смогли забросить три шайбы. В концовке матча хабаровчане в пятый раз поразили ворота хозяев и увезли победу с собой.

Таким образом, «Нефтехимик» не сумел продлить свою серию из четырех побед.

«Нефтехимик» — «Амур» — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1).

Голы:

0:1 — Вл. Ушенин (Горшков, Вяч. Ушенин, 01:34),

1:1 — Куликов (Грошев, Шарипзянов, 04:06),

2:1 — Порядин (Мерфи, 15:07, бол.),

2:2 — Рассказов (Руденков, Игнатович, 28:00, бол.),

2:3 — Вл. Ушенин (Горшков, Турбин, 31:50),

3:3 — Бикмуллин (36:28),

3:4 — Рассказов (Руденков, Файзуллин, 39:53),

3:5 — Вл. Ушенин (59:17, п. в.).