В Казани при пожаре пострадала 88-летняя пенсионерка

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В Казани при пожаре в многоквартирном доме пострадала пенсионерка. 88-летняя женщина доставлена в больницу с отравлением продуктами горения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, пожар произошел по адресу Кул Гали, 18 около двух часов ночи. В квартире на третьем этаже девятиэтажного панельного дома загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

Пожарные вытащили из горящей квартиры 88-летнюю женщину. Ее госпитализировали в горбольницу №7.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.