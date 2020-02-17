Минниханов встретился с сыном президента Туркменистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности и строительного производства Туркменистана, сыном президента страны Гурбангулы Бердымухамедова Сердаром.

Минниханов просил передать слова почтения и уважение Гурбангулы Бердымухамедову за его личное внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Туркменистаном.

«Для нас было большим событием принимать в Татарстане президента Туркменистана в июне прошлого года на праздновании Сабантуя. В свою очередь, я стараюсь часто посещать вашу прекрасную страну. С удовольствием вспоминаю все мероприятия, в которых мы принимаем участие, — это в том числе Праздник туркменского скакуна и другие», — сказал Минниханов.



Он пригласил представителей Туркменистана принять участие в международном саммите KazanSummit, который в очередной раз состоится в столице Татарстана в июне текущего года.

«Сегодня между Татарстаном и Туркменистаном действует Соглашение о сотрудничестве, есть Программа нашего сотрудничества. Развитию наших контактов способствуют и регулярные авиарейсы между Казанью и Ашхабадом, и я благодарен за их организацию. В Ашхабаде действует представительство Татарстана. Кроме того, есть решение об открытии Генерального консульства Туркменистана в Казани», — сообщил президент Татарстана.

По мнению Рустама Минниханова, перспективным направлением является также и сотрудничество с Зеленодольским судостроительным заводом. Также в рамках встречи были затронуты темы сотрудничества в сфере строительства, подготовки высококвалифицированных специалистов для строительной отрасли на базе вузов Татарстана, передает пресс-служба главы РТ.

Напомним, Сердар Бердымухамедов находится в Татарстане с двухдневным визитом.