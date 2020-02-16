Болельщики хоккейного «Спартака» пожаловались в соцсетях на действие казанской полиции

Болельщики хоккейного клуба «Спартак» остались недовольны действиями казанской полиции во время матча клуба с казанским «Ак Барсом». О претензиях сообщается в телеграм-канале «Около спорта».

Как сообщает этот канал, до начала матча пришедших в «Татнефть-Арену» болельщиков фотографировали некие люди в штатском, они также заставляли их предъявить документы и переписывали паспортные данные. После матча полиция еще в течение 15 минут не выпускала болельщиков «Спартака» из гостевого сектора.

В целом же полицейские вели себя корректно и вежливо, однако, как подчеркнули болельщики, с такой практикой они не сталкивались на других матчах КХЛ.