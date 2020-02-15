С начала года в Татарстане ввели в эксплуатацию 30 жилых домов

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На сегодняшний день в Татарстане уже введено в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов по программе многоквартирного жилья. площадью 217,3 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Фарит Ханифов на субботнем совещании в правительстве республики.

При этом объекты 2020 года находятся в разной стадии готовности. Так, в высокой степени готовности (70%-100%) — 74 дома; в средней степени готовности (30%-70%) — 60 домов; в низкой степени готовности (0%-30%)- 13 домов.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба президента РТ. В основном это инвестиционное жилье, строящееся по старым на деньги дольщиков, передаваемые напрямую застройщикам.