Жительница Казани обокрала горожан с помощью собственного интернет-магазина

Фото: скриншот видео МВД Татарстана

МВД Татарстана задержало 37-летнюю жительницу Казани, торговавшую через группы в соцсетях различными товарами. Ее подозревают не менее чем в девяти случаях мошенничества: когда она не вернула предоплату за товар, равно как не поставила и сам товар.

Заявления в МВД на указанную группу начали поступать примерно с декабря 2019 года — якобы с октября того же года подозреваемая стала нарушать обговоренные сроки, а перечисленные денежные средства не возвращала. При этом каждый раз придумывала различные предлоги, оттягивая время.

Общая сумма ущерба, как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, превышает 170 тысяч рублей. На данный момент органами следствия возбуждено девять уголовных дел о мошенничестве, однако в МВД подозревают, что случаев намного больше. Вину подозреваемая не признала, заявив, что планирует отдать все деньги.

«Реальное время» связалась с одним из клиентов подозреваемый — тот заявил, что женщина промышляет подобным «бизнесом» уже давно, но каждый раз как возникала угроза уголовного преследования, она отдавала долги. Сумма ущерба также явно больше — по словам клиента, только одна из потерпевших лишилась на подобной торговле 150 тысяч рублей. Проживала потерпевшая, по его словам, в микрорайоне «Салават купере».