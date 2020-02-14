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В Казани четверых мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве квартиры

09:31, 14.02.2020 2
В Казани четверых мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве квартиры
Фото: Pixabay.com

Сегодня в Советском районном суде выберут меру пресечения четырем подозреваемым в похищении человека и вымогательстве.

Как стало известно корреспонденту «Реального времени», по версии следствия, четверо мужчин вывезли потерпевшего в неустановленное место. Угрожая насилием, они заставили потерпевшего подписать доверенность на передачу квартиры.

Рассмотрение назначено на 10 утра. «Реальное время» следит за развитием событий.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:48
    Это че за дикость то в наше время. Дураки совсем в 90-х остались, или недавно откинулись и за старое взялись. Охринеть. Пожизненное идиотам давать.
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    Анонимно 10:26
    Караул грабят. Эко вы замахнулись. ПЖ сразу всем дали.
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