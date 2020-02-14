В Казани четверых мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве квартиры
Сегодня в Советском районном суде выберут меру пресечения четырем подозреваемым в похищении человека и вымогательстве.
Как стало известно корреспонденту «Реального времени», по версии следствия, четверо мужчин вывезли потерпевшего в неустановленное место. Угрожая насилием, они заставили потерпевшего подписать доверенность на передачу квартиры.
Рассмотрение назначено на 10 утра. «Реальное время» следит за развитием событий.
комментарии