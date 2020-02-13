Гол Воронкова помог «Ак Барсу» победить рижское «Динамо»
«Ак Барс» в гостях в упорной борьбе одолел рижское «Динамо» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе казанцев по голу в свой актив записали Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 24 из 25 бросков соперника.
«Динамо» Рига — «Ак Барс» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
0:1 Галимов Э. (Яруллин, Воронков, 4:43)
1:1 Джериньш (Балинскис, Гегерис, 17:11)
1:2 Воронков (Педан, Фрэттин, 58:54)
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