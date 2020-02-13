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Власти США предъявили новые обвинения Huawei

22:34, 13.02.2020
Власти США предъявили новые обвинения Huawei
Фото: flickr.com

Власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэну Ваньчжоу.

Новые обвинения предъявлены в связи с предполагаемым с захватом собственности этой компанией. По версии американских власти, Huawei начиная с 2000 года занималась «незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности» в США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Ранее региональный менеджер Huawei Фред Ванфэй на пресс-конференции в Вене заявил, что китайская компания не намерена возвращаться к сервисам Google даже в случае окончания торговой войны КНР и США, а также снятия ограничений.

Технологии
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