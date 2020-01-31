Huawei не собирается возвращаться к сервисам Google даже после окончания торговой войны США и Китая

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Региональный менеджер Huawei Фред Ванфэй на пресс-конференции в Вене заявил, что китайская компания не намерена возвращаться к сервисам Google даже в случае окончания торговой войны КНР и США, а также снятия ограничений.

Такую позицию менеджер объяснил тем, что Huawei не хочет снова оказаться в зависимом положении, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Der Standart.

Напомним, после внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android. Несмотря на санкции, в 2019 году объем продаж Huawei достиг 850 млрд юаней (около $120 млрд). По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 18%.

