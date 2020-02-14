Минкульт Татарстана выделит 7,7 млн рублей на создание десяти фильмов

Министерство культуры Татарстана в этом году планирует поддержать создание 10 фильмов на общую сумму 7,7 млн рублей.

Так, по 500 тыс. рублей выделят на четыре документальных полнометражных фильма о героях Татарстана, военно-патриотических клубах и движениях, военных частях и кораблях, о вкладе татарского народа в строительство Санкт-Петербурга, о ярких представителях субкультур, внесших вклад в общественную жизнь татарстанцев, а также на картину посвященную 75-летию Великой Побед.

2 млн получит лента, направленная на пропаганду общечеловеческих ценностей (для воплощения сценария-победителя Открытого республиканского конкурса киносценариев), по 1 млн рублей — фильм, популяризирующий сельский уклад жизни, детское кино, направленное на воспитание нравственности, и анимационное кино, посвященное 75-летию Великой Победы.

По 350 тыс. рублей выделят на фильм, направленный на укрепление дружбы народов, проживающих на территории Татарстана и на кинокартину об известных татарских деятелях, внесших значительный вклад в изучение татарского языка и литературы, истории, татарской культуры и традициях народов.

Как сообщает пресс-служба Минкульта РТ, сбор заявок на предоставление субсидии ланируется во II квартале 2020 года.

Ранее сообщалось, что Минкульт Татарстана в 2020 году хочет увеличить долю отечественных фильмов в прокате до 41%.