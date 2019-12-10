Минкульт Татарстана хочет увеличить долю отечественных фильмов в прокате до 41%
В Министерстве культуры Татарстана состоялось итоговое заседание Общественного совета по рассмотрению результатов опроса населения и определению публичных целей и задач на 2020 год.
«Смысл этого пилотного проекта — определение наиболее востребованных со стороны общества приоритетов. Те 6 269 человек, которые приняли участие в обсуждении публичных приоритетов, а это на 50% больше чем в прошлом году, изъявили желание поучаствовать в реализации государственной политики Республики Татарстан, в том числе государственной поддержке тех или иных направлений», — подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
С учетом голосования были определены семь наиболее важных направлений и индикаторов работы на следующий год. В список вошли:
- обеспечить компьютерным оборудованием (ноутбуки, интерактивные доски) не менее 10% учреждений дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы);
- увеличить количество мероприятий, проводимых на бесплатной основе для лиц старшего возраста, на 20% (с 196 до 245);
- обеспечить долю электронной продажи билетов в государственные учреждения культуры на уровне не менее 45%;
- проведение уроков рисования и мастер-классов современными художниками в общеобразовательных учреждениях, с охватом не мене 100 школ в муниципальных районах Республики Татарстан;
- обеспечить комплектование муниципальных библиотек современной литературой — не менее 100 изданий на библиотеку;
- обеспечить долю отечественных фильмов в общем объеме кинопроката на уровне не менее 41%;
- увеличение количества выездов государственных творческих коллективов в муниципальные районы Республики Татарстан на 10%.
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