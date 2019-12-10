Минкульт Татарстана хочет увеличить долю отечественных фильмов в прокате до 41%

В Министерстве культуры Татарстана состоялось итоговое заседание Общественного совета по рассмотрению результатов опроса населения и определению публичных целей и задач на 2020 год.

«Смысл этого пилотного проекта — определение наиболее востребованных со стороны общества приоритетов. Те 6 269 человек, которые приняли участие в обсуждении публичных приоритетов, а это на 50% больше чем в прошлом году, изъявили желание поучаствовать в реализации государственной политики Республики Татарстан, в том числе государственной поддержке тех или иных направлений», — подчеркнула министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

С учетом голосования были определены семь наиболее важных направлений и индикаторов работы на следующий год. В список вошли: