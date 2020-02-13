Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области стал Владислав Шапша, сообщается на сайте Кремля.
Артамонов занимал пост главы региона с 18 ноября 2000 года. Он известен тем, что предложил праздновать День окончания стояния на реке Угре (и освобождения от татаро-монгольского ига). Власти Татарстана неоднократно критиковали эту инициативу.ОбществоВласть
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