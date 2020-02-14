BMW отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей, проданных 20 лет назад

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-й серии, реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года.

На некоторых автомобилях подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа NADI, который может со временем разгерметизироваться. Это и стало причиной отзыва.

На автомобилях будет выполнена проверка серийного номера на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя, в случае дефекта ее заменят. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщается на сайте Росстандарта.



В конце декабря 2019 года сообщалось, что BMW отзывает почти 20 тыс. автомобилей в России.

