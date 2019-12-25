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BMW отзывает почти 20 тыс. автомобилей в России

17:20, 25.12.2019
BMW отзывает почти 20 тыс. автомобилей в России
Фото: gost.ru

Официальный представитель BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 19 087 автомобилей марки BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва машин является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX невозможно, передает пресс-служба Росстандарта.

На машинах будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX. Все работы осуществляются для владельцев бесплатно.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает из России 1 тыс. 22 автомобиля марки Mercedes-Benz GLE.

БизнесТранспортАвто
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