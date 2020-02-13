Умер известный советский арбитр Валерий Бутенко

Сегодня, 13 февраля, на 79-м году жизни умер известный советский арбитр Валерий Бутенко, сообщает официальный сайт РФС.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича Бутенко», — говорится в сообщении РФС.

Валерий Бутенко входил в число лучших арбитров страны в 1980-е годы и был награжден медалью за работу на более чем 100 матчах. Также он обслуживал два чемпионата мира (1986 и 1990 годы) и работал на двух первенствах Европы (1984 и 1988).

Бутенко 13 сезонов признавался в числе десяти лучших арбитров мира и провел более 50 матчей международного уровня.