Артем Галимов: «Квартальнов давно заслужил выиграть Кубок Гагарина»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов рассказал о работе под руководством тренера Дмитрия Квартальнова, а также поделился задачами команды на остаток нынешнего сезона КХЛ.

— Билялов сказал, что Квартальнов «живет хоккеем».

— Это точно, безразличным он не бывает, всегда переживает, всегда заставляет работать, это очень мотивирует. Думаю, как тренер Квартальнов уже заслужил выиграть Кубок Гагарина. Хочется выиграть наконец этот кубок для него, для тренера, который первым доверил мне и дал играть в КХЛ.

— Достается часто от него?

— Очень часто. Особенно — когда проигрываю стыки. Борьбе мы очень большое внимание уделяем, борьба — залог успеха. Но в целом все на позитиве у нас.

— Доверие Дмитрия Квартальнова — ключ к вашему успеху в этом сезоне?

— Без его доверия ничего бы не было, конечно. В какие-то моменты удивляюсь даже, как сильно он в меня верит. И в большинстве стал выпускать, это здорово. Доверие и работа, работа. Все через работу только.

— Личные цели на последние месяцы сезона?

— Кубок Гагарина. Это главная задача, а личных целей нет. Только с командой, только вперед двигаться. Если будем друга за друга играть, если будем сплочены, то нам все по силам, — сказал Галимов.