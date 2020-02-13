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Балтасинский суд не стал судить свата бывшего главы

07:40, 13.02.2020
Балтасинский суд не стал судить свата бывшего главы
Фото: "Реальное время"

В Татарстане дошло до суда дело о фальсификации доказательств по четырем гражданским делам Балтасинского райсуда и Арбитражного суда Татарстана и хищениях имущества на 140 млн рублей. В этих преступлениях Следком обвинил бизнесмена Рафаэля Габдрахманова, свата бывшего главы Балтасинского района.

Дело расследовали в Арском межрайонном отделе Следкома, обвинение утверждал балтасинский райпрокурор, но рассматривать его Балтасинский суд отказался. Вчера материалы были направлены в Верховный суд республики для изменения территориальной подсудности.

В каких преступлениях успел признаться фартовый сват бывшего главы — выяснило «Реальное время».

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