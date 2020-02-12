Новым налоговиком Зеленодольского района стал Путин

Сегодня заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ Милеуша Камзеева представила коллективу зеленодольской налоговой инспекции нового начальника. Им стал Путин Алексей Евгеньевич, который ранее возглавлял межрайонную ИФНС России №4 по Республике Татарстан.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил деловые качества Путина. По его словам, Алексей Евгеньевич — профессионал своего дела, за его плечами богатый трудовой путь. «Уверен, что он найдет общий язык с коллективом и будет работать на созидание», — добавил Михаил Афанасьев.

Ранее в качестве главы межрайонной ИФНС России №4 по Республике Татарстан Алексей Путин отвечал за Лаишевский район и Приволжский и Вахитовский районы города Казани. Теперь в его ведении будут пять районов, включая Зеленодольск, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.