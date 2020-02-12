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Новым налоговиком Зеленодольского района стал Путин

17:20, 12.02.2020

Сегодня заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ Милеуша Камзеева представила коллективу зеленодольской налоговой инспекции нового начальника. Им стал Путин Алексей Евгеньевич, который ранее возглавлял межрайонную ИФНС России №4 по Республике Татарстан.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил деловые качества Путина. По его словам, Алексей Евгеньевич — профессионал своего дела, за его плечами богатый трудовой путь. «Уверен, что он найдет общий язык с коллективом и будет работать на созидание», — добавил Михаил Афанасьев.

Ранее в качестве главы межрайонной ИФНС России №4 по Республике Татарстан Алексей Путин отвечал за Лаишевский район и Приволжский и Вахитовский районы города Казани. Теперь в его ведении будут пять районов, включая Зеленодольск, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

ОбществоВласть Татарстан
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