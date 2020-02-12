ООО КБЭР «Банк Казани» подписало соглашение с союзом «ТПП РТ»

Фото: ТПП РТ



В Торгово-промышленной палате Татарстана прошла бизнес-встреча «Твой тендер», где в формате игры предприниматели решали реальные задачи, в процессе узнавая информацию о получении тендера от заявки до подписания договора, сообщили в ТПП РТ.

На встрече состоялось и знаковое событие для бизнесменов. ООО КБЭР «Банк Казани» подписало соглашение с союзом «ТПП РТ».

«Для членов ТПП РТ мы предоставляем скидку по акции на получение банковской гарантии. На сегодняшний момент цена для конечного пользователя составляет 2,4 процента годовых. Это очень выгодное предложение. Для исполнителей контрактов мы предлагаем полный цикл участия до гарантии и денег на исполнение контракта», — отметил заместитель председателя правления ООО КБЭР «Банк Казани» Эдуард Зарипов.

В линейке «Банка Казани» сейчас оптимальные решения для малого бизнеса: кредит «Быстрый» — срок выдачи один день, кредит «Доступный» — на любые нужды, «Экспресс-решение». Банк запустил также специальный портал хочуконтракт.рф (16+).

«Сейчас все меняется, и знания нужно обновлять и получать. Не надо быть равнодушными и ждать пока кто-то создаст условия. Весьма радостно видеть активных людей, имеющих свою жизненную позицию. В наше время нужно не только полагаться на свои силы, но и не упускать возможности, которые предоставляет и государство, и некоммерческие организации», — обратился к бизнесмену председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

После встречи предприниматели делились впечатлениями. «Торгово-промышленная палата очень активно начала год, масса мероприятий, все интересные и полезные, формат для активных», сказал Рустам Акбашев.

«Я часто принимал участие в такого рода мероприятиях на Западе. И очень удивило, что и у нас в республике такого уровня встречи проводят. Крутой нетворкинг», — подчеркнул Ленар Самигуллин.

«Отличный формат, интересно поиграть в бизнес-кейсы, это хороший мозговой штурм и дает новые нестандартные решения, плюс сильный нетворкинг позволяет быстрее влиться и запартнериться», — добавил к словам коллеги Олег Сидоров.

Партнёрский материал