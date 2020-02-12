«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии

Фото: пресс-служба филиала в Республике Татарстан ПАО «Ростелеком»

Первой столичной кофейней, принимающей биометрические платежи с использованием Единой биометрической системы, стала сетевая кофейня CoffeeBean в Москве на Пятницкой ул., д. 5. Сервис оплаты покупок с использованием технологии распознавания лица запустили ПАО «Ростелеком» и банк «Русский стандарт». К середине 2020 года биометрический эквайринг будет внедрен во всех кофейнях сети CoffeeBean.

Оплачивать покупки «одним взглядом» можно после регистрации цифрового образа в Единой биометрической системе. Сегодня функция доступна держателям карты «Мир» банка «Русский стандарт». До конца первого квартала 2020 года оплачивать товары с использованием Единой биометрической системы смогут владельцы других видов платежных карт.

Напомним, первый биометрический платеж при помощи данных Единой биометрической системы прошел в октябре 2019 года. Тогда же на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis «Ростелеком», Банк «Русский стандарт» и CoffeeBean подписали меморандум о сотрудничестве в развитии биометрических платежей в России и внедрении инновационного способа оплаты в сети кофеен CoffeeBean.

«Мы очень рады, что Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом», выходит за пределы финансового сектора. Сегодня вместе с банком «Русский стандарт» мы представляем революционную систему оплаты — с помощью биометрии. В ближайшие годы мы планируем увеличить число продуктов и сервисов, в основе которых лежит биометрия. Так, похожая система, позволяющая оплачивать проезд без предъявления билета и банковской карты, уже тестируется в московском метро», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Сдать данные в Единую биометрическую систему можно в любом из свыше 11 тысяч отделений 227 банков, расположенных более чем в тысяче населенных пунктов России. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте «Ростелекома»: bio.rt.ru.

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