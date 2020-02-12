Ак Барс Банк подключился к депозитарной системе учета электронных ипотечных закладных на блокчейне

Ак Барс Банк совместно с Ассоциацией «ФинТех» и другими участниками финансового рынка запустили в промышленную эксплуатацию децентрализованную депозитарную систему (ДДС) для учета электронных ипотечных закладных на технологии блокчейн.

Система ДДС реализована с использованием технологии распределенных реестров и ГОСТ-криптографии на российской блокчейн-платформе «Мастерчейн». Платформа соответствует требованиям по информационной безопасности и имеет соответствующий сертификат ФСБ.

«Автоматизированный обмен информацией между участниками децентрализованной депозитарной системы, внутренними системами банка и Росреестром позволит достичь высокой скорости сделки. В перспективе наши клиенты смогут подавать документы дистанционно в Росреестр из отделения банка и регистрировать право собственности за один день», — прокомментировал директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка Александр Пронягин.

«Запуск промышленной эксплуатации платформы «Мастерчейн» — стратегически значимое событие для российского финансового рынка, в частности банковской отрасли. «Мастерчейн» — первая в России сертифицированная блокчейн-платформа, соответствующая всем требованиям информационной безопасности и гарантирующая надежный и защищенный обмен финансовыми сообщениями.

Ключевое преимущество ДДС на платформе «Мастерчейн» для учета электронных закладных — оптимизация издержек как для банков и депозитариев, так и для клиентов: заемщики смогут оформлять и регистрировать залог по ипотеке почти в 10 раз быстрее — всего за 1 день.

Созданная инфраструктура и технология — это серьезные активы для рынка, в том числе для реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» в части развития сквозной технологии распределенных реестров», — отметила управляющий директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.

Первую ипотечную сделку с электронной закладной Ак Барс Банк провел в феврале 2019 года. Ипотека была оформлена на одну из самых маленьких квартир в России площадью 12,6 кв. м.



ПАО «АК БАРС» Банк

Партнерский материал