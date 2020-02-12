В Альметьевске задержали 62-летнего закладчика

Полицейские задержали в Альметьевске 62-летнего жителя Тюмени, который распространял наркотики бесконтактным способом через интернет.

Полицейские выяснили, что мужчина начал работать закладчиком в начале ноября 2019 года. Задания он получал по переписке. Диспетчер интернет-магазина дал указ поехать в Набережные Челны, где мужчина проходил своеобразную «стажировку» — выполнял рекомендации и учился прятать закладки. Примерно через месяц ему предложили переехать в Альметьевск, приобрести все необходимое чтобы самому начинать расфасовывать наркотики. В общей сложности мужчина делал закладки в Альметьевске около месяца. За один день он оборудовал более 25 тайников, передает пресс-служба МВД РТ.

При обыске полицейские обнаружили приспособления для фасовки наркотиков, свертки с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством PVP массой 82,26 грамма и «метилэфедрон» массой 25,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый находится под стражей.

Ранее полицейские задержали на стационарном посту полиции «Малиновка» автомобиль «Тойота», в котором оказались 7 килограммов наркотических веществ.

