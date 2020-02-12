Татарстан подготовил законопроект для возможности таксистам стать самозанятыми: минтранс РФ против

Исполняющая обязанности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова рассказала «Реальному времени», что уже готов проект поправок в законодательство о такси, он находится на рассмотрении в федеральных ведомствах.



Один из авторов законопроекта, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил, документ уже согласован Администрацией президента и агрегаторами такси, а сейчас находится на согласовании в регионах. Этот процесс займет какое-то время, однако, как полагает Фаррахов, до конца года у законопроекта есть все шансы быть принятым. Правда, со стороны федерального Минтранса документ встретил некоторое противодействие.

«Минтранс [РФ] против того, чтобы самозанятые физлица могли получать разрешения на работу в такси. В ведомстве опасаются, что из-за этого могут возникнуть проблемы, потому что считают, будто физлица — недостаточно ответственные люди. Но мы думаем, что именно с невозможностью получить лицензию связано то, что рынок такси сегодня — это достаточно «серая» зона: половина водителей «бомбит», и все об этом знают», — рассуждает Фаррахов.



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Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанские таксисты не могут начать платить налоги из-за закона о такси.