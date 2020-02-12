Татарстанские таксисты не могут начать платить налоги из-за закона о такси

За минувший год число самозанятых частных перевозчиков в республике выросло до 10 тысяч человек, согласно данным Минтранса РТ. Их могло быть и больше, но действующий закон о такси максимально этому препятствует, не позволяя физлицам получать лицензию на перевозку пассажиров.



Как рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников, причина тому — действующий 69-й федеральный закон о такси, который не допускает выдачи разрешения на перевозки физическим лицам. Легально стать самозанятым таксистом и платить налог на профессиональную деятельность человек может только в том случае, если предварительно оформил ИП. Это противоречит самому принципу самозанятости, которая задумывалась как инструмент для максимального упрощения легализации микробизнеса.



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