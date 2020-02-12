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Совет директоров КАМАЗа изменит состав правления

07:35, 12.02.2020
Совет директоров КАМАЗа изменит состав правления
Фото: tatarstan.ru

Совет директоров КАМАЗа планирует рассмотреть вопрос об изменении количества членов правления и досрочном прекращении полномочий одного из них. Заседание назначено на 21 февраля.

По данным «Интерфакса», речь идет о прекращении полномочий бывшего заместителя генерального директора по продажам и сервису КАМАЗа Сергея Афанасьева. В 2019 году он вышел из компании.

Также совет директоров планирует утвердить план деятельности на год и бюджет службы внутреннего аудита.

ОбществоЭкономикаБизнес Татарстан
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