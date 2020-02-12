В Казани 14 февраля откроют мемориальную доску народному писателю ТАССР Амирхану Еники

В пятницу, 14 февраля, в Казани торжественно откроют мемориальную доску народному писателю ТАССР Амирхану Еникееву (Амирхан Еники). Она появится на фасаде дома 53 по улице Чехова, в котором писатель жил с 1994-го по 2000 год.

Автором доски стал художник-живописец, скульптор, лауреат премии Министерства культуры РТ им. Баки Урманче Павел Бердников. Церемония будет приурочена к двадцатой годовщине со дня смерти прозаика, который скончался 16 февраля 2000 года, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

Напомним, о том, что в Казани установят мемориальную доску Амирхану Еники, стало известно в декабре прошлого года.