13 февраля в трех районах Казани водопроводная вода может окраситься в зеленый цвет

В четверг, 13 февраля, в Казани будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя, для этого в водопроводную воду магистральных тепловодов от котельной Казанской ТЭЦ-1 добавят краситель зеленого цвета «Уранин-А».

Жители Советского, Приволжского и Вахитовского районов города при обнаружении «зеленой воды» должны позвонить в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону +7(843)291-87-95, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для работ будет применяться краситель «Уранин-А», который допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

