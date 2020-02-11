За месяц вторичный рынок недвижимости в Казани упал почти вполовину

Фото: Олег Тихонов

Росреестр РТ сообщает, что продажи на вторичном рынке Казани в нынешнем январе упали по сравнению с прошлогодним январем на 21 процент, с 1597 до 1264 договоров. Снижение этого показателя на фоне предшествующего декабря (2363) составило 46,5 процента.

В целом по Татарстану в январе зарегистрировали 3954 сделки, что почти на 15 процентов меньше, чем на старте прошлого года (4645), и на 40 процентов меньше, чем в декабре 2019 года (6639).

— Январь — традиционно спокойный месяц, не для решительных действий. Как правило, он характеризуется именно завершающим шлейфом сделок — покупки в начале года делают, если по каким-то причинам не вышли на сделку в декабре. Разница с прошлогодним январем не такая уж значительная. Картинка «ровная». Например, напомню, когда отзывали первые банковские лицензии, лет 6 назад, люди массово снимали деньги с расчетных счетов и инвестировали в недвижимость. Тогда за 20 дней января мы сделали результат среднестатистического апреля. Сейчас таких факторов потрясения нет, — пояснил генеральный директор агентства недвижимости «Мегалит» Адель Хасбиулин.

Руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова уверена, что «вторичный рынок достаточно живой, просто нет ажиотажного спроса».

— Приобретают на «вторичке» люди, для кого необходимо объективное решение жилищных условий — число инвесторов значительно упало. И объекты, которые соответствуют параметрам: цена, место расположения, степень износа — реализуются не более месяца. Хорошо продаются те объекты, цены на которые соответствуют действительности, но, возможно, не всегда совпадают с ожиданиями продавцов.

Гизатова полагает, что «рынок укрепится, тем более что на «вторичку» переходит много «первички». Количество сделок будет достаточно большое, потому что у застройщиков есть затоваривание. Много объектов введено в эксплуатацию, но не реализовано по договорам долевого участия».

В отношении цен на вторичном рынке Адель Хасбиулин считает, что сейчас они носят достаточно спокойный характер.

— Иногда клиенты обращаются за консультацией: «Квартира понравилась, а собственник не торгуется. Как считаете из практики, сколько продавец должен уступить?» В таких случаях отвечаю: «Кому нужнее сделка, тот и будет двигаться. Если у продавца много потенциальных покупателей, зачем ему уступать? Он будет занимать выжидательную позицию. А если ему очень нужна сделка, может пообещать клиенту хорошую скидку». Нет причин для резких колебаний цен, незначительные колебания объясняются тем, кому больше нужна сделка, — отметил руководитель агентства.