Сегодня в Татарстане местами ожидается сильный ветер и до -8 градусов
В среду, 12 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.
Ветер южный умеренный, местами до сильного — порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от -3°С до -8°С. В Казани возможно от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -8°С.Общество Татарстан
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