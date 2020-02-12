Сегодня в Татарстане местами ожидается сильный ветер и до -8 градусов

В среду, 12 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер южный умеренный, местами до сильного — порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до -8°С. В Казани возможно от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -4°С до -8°С.