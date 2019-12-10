Управляющий ЗАО «ФОН» потребовал взыскать деньги с Анатолия Ливады
Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ЗАО «ФОН» потребовал привлечь бывшего главу компании Анатолия Ливаду к субсидиарной ответственности.
Заявление было направлено в Арбитражный суд Татарстана 6 декабря, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве. Сумма требований не раскрывается.
Напомним, что Ливада обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Во время судебного процесса бизнесмен находится под домашним арестом.НедвижимостьОбществоПроисшествияБизнес Татарстан
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