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Недвижимость

Управляющий ЗАО «ФОН» потребовал взыскать деньги с Анатолия Ливады

10:58, 10.12.2019
Управляющий ЗАО «ФОН» потребовал взыскать деньги с Анатолия Ливады
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ЗАО «ФОН» потребовал привлечь бывшего главу компании Анатолия Ливаду к субсидиарной ответственности.

Заявление было направлено в Арбитражный суд Татарстана 6 декабря, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве. Сумма требований не раскрывается.

Напомним, что Ливада обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Во время судебного процесса бизнесмен находится под домашним арестом.

НедвижимостьОбществоПроисшествияБизнес Татарстан
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