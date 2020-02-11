«Яндекс»: татарстанцы проявляют средний интерес к мелодрамам, в Башкирии он еще ниже

Пользователи «Яндекса» из Татарстана нечасто ищут в сети мелодрамы. В Башкирии интерес к этому жанру еще ниже.

К такому выводу пришли аналитики компании, изучив поисковые запросы в преддверии Дня святого Валентина. Среди регионов ПФО высокий интерес отмечен только в Мордовии.

При этом в целом по стране запрос «про любовь» в первую очередь касается именно фильмов. Далее по популярности следуют «цитаты про любовь» и «песни про любовь».

«Яндекс» отмечает, что самым частым запросом был «что такое любовь». Однако он настолько преобладал над остальными, что аналитики вынесли его за скобки. В целом же пользователей интересует «как признаться в любви», «что такое платоническая любовь» и «что значит настоящая любовь».

Пользователи ищут ответ на вопрос, как полюбить свою внешность, работу и чтение. Среди стихов о любви мужчины и женщины чаще всего ищут произведения Сергея Есенина. Далее женская аудитория предпочитает Ахматову и Цветаеву, а вот мужчины отдают предпочтение Тютчеву и Пушкину.