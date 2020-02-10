В Камских Полянах построят новые биологические очистные сооружения

Сегодня в нижнекамской мэрии на традиционной планерке руководителей выступил глава Камских Полян Александр Павлов. Он подвел итоги работы за год и рассказал о планах на 2020-й. По его словам, поселок переживает сложный период. Численность населения составляет 15 тыс. человек, смертность в прошлом году превысила рождаемость (132 умерших на 67 новорожденных).

Количество безработных по сравнению с 2018 годом снизилось на 4,5%, на учете в Центре труда и занятости состоят 211 жителей. Около половины трудящихся (47%, или 2900 человек) работают вахтовым методом. Еще около 900 камполянцев заняты на местных производствах. Средняя заработная плата камполянцев в прошлом году была на уровне 23 тыс. рублей.

Глава моногорода напомнил, что градообразующим предприятием является «Индустриальный парк «Камские Поляны» по переработке полимеров и производству автокомпонентов. Общий объем отгруженной продукции в 2019 году составил более 5 млрд 760 млн рублей.

Говоря о планах на 2020 год, Павлов отметил, что в этом году в Камских Полянах капитально отремонтируют три жилых дома на сумму 31,7 млн рублей, кинотеатр «Чулман-Су» — на 74 млн, а также 10 дворов в рамках программы «Наш двор». В настоящее время ведется разработка проекта новых очистных сооружений.

— Мы признательны президенту РТ Рустаму Минниханову за то, что сегодня у нас появилась возможность строительства на территории Камских Полян новых биологических очистных сооружений. На разработку проектно-сметной документации из бюджета республики выделено 19 млн рублей. Этому проекту мы придаем большое значение, — подчеркнул глава города.