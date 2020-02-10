В Казани представят макет памятника воинам-афганцам, который переносят с Декабристов в парк Победы

В Казани 15 февраля отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В этот день в парке Победы будет представлен макет памятника воинам-интернационалистам.

В этот день в парке пройдут митинг и церемония возложения цветов у Вечного огня, рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Решение о переносе памятника воевавшим в Афганистане было принято после обращения воинов-афганцев.

Свыше 2 тыс. казанцев приняли участие в боевых действиях в Афганистане. 34 жителя столицы Татарстана погибли в этой войне, а 108 получили ранения.