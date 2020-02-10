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В Казани представят макет памятника воинам-афганцам, который переносят с Декабристов в парк Победы

10:56, 10.02.2020
В Казани представят макет памятника воинам-афганцам, который переносят с Декабристов в парк Победы
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 15 февраля отметят 31-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. В этот день в парке Победы будет представлен макет памятника воинам-интернационалистам.

В этот день в парке пройдут митинг и церемония возложения цветов у Вечного огня, рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Решение о переносе памятника воевавшим в Афганистане было принято после обращения воинов-афганцев.

Свыше 2 тыс. казанцев приняли участие в боевых действиях в Афганистане. 34 жителя столицы Татарстана погибли в этой войне, а 108 получили ранения.

Общество Татарстан
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