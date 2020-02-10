В Лаишевском районе построят школу за 433 млн рублей

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В селе Усады Лаишевского района Татарстана запланировано строительство школы на 500 мест. Это следует из тендера, объявленного сегодня Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана.

Начальная стоимость контракта составляет 433,5 млн рублей, работы профинансируют из бюджета республики. Согласно техническому заданию, строительство должно быть завершено к 1 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Культура» в Татарстане отремонтируют детские школы искусств. На эти цели планируется потратить около 138 млн рублей.