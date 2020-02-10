Новости общества

10:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Лаишевском районе построят школу за 433 млн рублей

09:47, 10.02.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Лаишевском районе построят школу за 433 млн рублей
Фото: Реальное время

В селе Усады Лаишевского района Татарстана запланировано строительство школы на 500 мест. Это следует из тендера, объявленного сегодня Главным инвестиционно-строительным управлением Татарстана.

Начальная стоимость контракта составляет 433,5 млн рублей, работы профинансируют из бюджета республики. Согласно техническому заданию, строительство должно быть завершено к 1 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что в рамках национального проекта «Культура» в Татарстане отремонтируют детские школы искусств. На эти цели планируется потратить около 138 млн рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров