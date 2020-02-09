«Рубин» — «Спартак»: Степанов, Йевтич и Абильдгор выйдут в стартовом составе

Стал известен стартовый состав «Рубина» на контрольный матч против латвийского «Спартака».

По сравнению с предыдущей игрой на сборах тренерский штаб казанцев произвел две замены. В воротах с первых минут сыграет Дюпин, в защите вместо Зуева появится Степанов.

Второй матч за «Рубин» отыграет новичок Абильдгор, компанию ему в центре поля составят Коновалов и Йевтич.

Состав «Рубина»:

Дюпин — Степанов, Сантос, Старфельт, Данченко — Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия, Зурико — Игнатьев.