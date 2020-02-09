Новости спорта

12:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» — «Спартак»: Степанов, Йевтич и Абильдгор выйдут в стартовом составе

11:34, 09.02.2020
«Рубин» — «Спартак»: Степанов, Йевтич и Абильдгор выйдут в стартовом составе
Фото: vk.com/fcrk

Стал известен стартовый состав «Рубина» на контрольный матч против латвийского «Спартака».

По сравнению с предыдущей игрой на сборах тренерский штаб казанцев произвел две замены. В воротах с первых минут сыграет Дюпин, в защите вместо Зуева появится Степанов.

Второй матч за «Рубин» отыграет новичок Абильдгор, компанию ему в центре поля составят Коновалов и Йевтич.

Состав «Рубина»:
Дюпин — Степанов, Сантос, Старфельт, Данченко — Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Кварацхелия, Зурико — Игнатьев.

СпортФутбол Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров